CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ / Il Barcellona ha deciso: durante la prossima finestra di calciomercato i blaugrana faranno di tutto pur di strappare Lautaro Martinez all'Inter. Il numero 10 nerazzurro è considerato il profilo perfetto su cui puntare il prossimo anno, vista anche la benedizione del connazionale Messi che stravede per il 'Toro'. Il pressing del Barça va avanti da tempo, nel contratto dell'attaccante c'è una clasuola rescissoria pari a 111 milioni di euro esercitabile nelle prime due settimane di luglio e Marotta non è disposto a fare nessuno sconto. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Inter, Conte trema.

Le voci su un possibile addio di Lautaro direzione Barcellona si fanno sempre più insistenti. L'agente di mercato Sergio Zarate ha rilasciato dichiarazioni pesanti ai microfoni di 'Fox Sports' che sono destinate sicuramente a non passare inosservate e a fare tanto rumore. In Argentina lo presentano come agente del numero 10 dell'Inter, notizia però subito smentita dall'entourage che cura gli interessi di Lautaro.

Ecco le sue parole: "C'è una grande possibilità che Lautaro vada in Spagna. È un grande giocatore, un giocatore eccezionale, non ha limiti. E' lui che deciderà ma al Barcellona c'è Messi e penso che voglia giocare al fianco del più grande di tutti. Inter? Potrebbero volere quello che vogliono ma quando grandissimi club europei vogliono un giocatore, vanno avanti con tutte le loro forze".

