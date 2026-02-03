È arrivato anche l’annuncio ufficiale: tutti i dettagli

L’Inter ha deluso i propri tifosi e anche Chivu non acquistando un esterno destro.

Gli interisti si erano fatti ingolosire dal possibile ritorno di Perisic, poi con Diaby. Senza dimenticare Curtis Jones, il nome che avrebbe fatto schizzare alle stelle l’entusiasmo.

L’Inter non ha preso nessuno, ma come le rivali ha lavorato molto in prospettiva futura. Vedi l’ingaggio di Jakirovic, talento croato per il quale si era mosso pure un certo Barcellona. Il difensore classe 2008 è arrivato subito a Milano e comincerà dall’Under 23.

Negli ultimissimi giorni della finestra invernale da poco terminata, poi, Marotta e Ausilio hanno chiuso per Massolin. Vale a dire per una delle massime espressioni della Serie B di quest’anno.

I nerazzurri hanno sconfitto una discreta concorrenza accordandosi con il Modena per circa 3,5 milioni di euro più bonus. L’operazione potrebbe lievitare fino a un massimo di 6 milioni.

Massolin, futuro all’Inter: “Non hanno un giocatore come lui

L’ufficialità è arrivata proprio a ridosso del gong delle 20: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Yanis Massolin dal Modena Football Club 2018. Il centrocampista francese classe 2002 ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2030: Massolin arriva all’Inter a titolo definitivo e contestualmente si trasferisce a titolo temporaneo fino alla fine della stagione al Modena”.

Paragonato nientemeno che a Rabiot e Ilicic, Massolin verrà valutato nel prossimo ritiro estivo. Sarà Chivu a dire se potrà stare fin da subito nella rosa dell’Inter, o se avrà necessità di una tappa intermedia in Serie A prima di potersi affermare in nerazzurro.

Il suo agente, Yvan Le Mee, spera ovviamente che possa prevalere la prima ipotesi. “È un 2002, quindi non parliamo di Primavera o Under 23. L’Inter non ha in rosa un giocatore come lui – ha sottolineato Le Mee a ‘Parlandodisport.it’ – Sicuramente non ha fatto nulla rispetto ai giocatori della rosa nerazzurra, tuttavia pensiamo tutti che abbia il potenziale per convincere lo staff nerazzurro e Chivu, il quale lancia i giovani senza problemi”.

Qualche settimana fa il presidente del Modena, Carlo Rivetti, aveva detto a Dazn che Massolin “è un marziano per la Serie B, oltre che un giocatore incredibile con ampi margini di miglioramento”. L’Inter la pensa come lui, ma il salto dalla B a una grande di A non è per tutti.