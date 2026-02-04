Inter, Chivu spiazza tutti: c’entra Pio Esposito

Ultim’ora sorprendente in casa Inter: ecco la decisione dell’allenatore Chivu su Pio Esposito, tutti i dettagli.

Questa sera, alle ore 21:00, Inter e Torino si affrontano nel primo quarto di finale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno vinto dieci delle ultime undici gare di campionato e sono primi in classifica, con 5 lunghezze di vantaggio sui cugini del Milan. Il Toro, che ha eliminato a sorpresa la Roma agli ottavi, ha perso quattro delle ultime cinque partite in Serie A ed è al momento tredicesimo.

Il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, ricorre al turnover in vista dei prossimi impegni, ma medita di escludere a sorpresa Pio Esposito: in attacco, infatti, spazio a Thuram e Bonny con il 20enne napoletano e Lautaro Martinez almeno inizialmente in panchina. Ecco le probabili formazioni di Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia:

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M.Thuram, Bonny. All. Cristian Chivu

TORINO (3-5-2): Paleari; Tamèze, Marianucci, Saul Coco; Marcus Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Ché Adams, A. Nije. All. Marco Baroni