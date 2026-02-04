Atalanta
Chivu sorprende tutti: esordio dal primo minuto con l’Inter

L’Inter affronta questa sera a Monza il Torino per i quarti di Coppa Italia: previste tante novità nella formazione nerazzurra

Potrebbe esserci una grande novità questa sera nella formazione iniziale dell’Inter nel match di Coppa Italia contro il Torino.

Chivu, le scelte per Inter-Torino
Chivu infatti sta pensando di lanciare dal primo minuto Matteo Cocchi, promettente esterno sinistro dell’Under 23 nerazzurra. L’allenatore dell’Inter si affiderà a un ampio turnover al cospetto della squadra granata nell’incrocio dei quarti di finale, che per l’occasione si giocherà all’’U-Power Stadium’ di Monza vista l’indisponibilità per le Olimpiadi invernali di San Siro.

Cocchi quest’anno è stato utilizzato nel secondo tempo della sfida sempre di Coppa Italia con il Venezia, mentre aveva esordito con i ‘grandi’ lo scorso marzo nel match di Champions League col Feyenoord. Il classe 2007 in estate aveva rinnovato fino al 2030 il proprio contratto.

Inter-Torino, ampio turnover per Chivu: sorpresa Cocchi

Presto Chivu scioglierà le riserve su Cocchi, che potrebbe rilevare dall’inizio Dimarco sulla corsia mancina del centrocampo dell’Inter: per il talento nato a Imola si tratterebbe dell’esordio da titolare in prima squadra.

Inter, Cocchi in zona mista
Carlos Augusto, al rientro dopo il forfait contro la Cremonese, scalerà così in difesa dove troveranno una maglia dal 1′ sia Acerbi che De Vrij. Tra i pali toccherà invece a ‘Pepo’ Martinez. Diverse novità anche a metà campo dove ci sarà Diouf insieme a Mkhitaryan e Frattesi (confermato dopo Cremona), mentre Darmian è favorito su Luis Henrique a destra. In avanti invece spazio al tandem di scorta formato da Bonny ed Esposito. 

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Bonny, Esposito. All. Chivu

