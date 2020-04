CALCIOMERCATO JUVENTUS PORTANOVA / Manolo Portanova è uno dei prospetti più interessanti della cantera della Juventus. Il figlio d'arte si sta mettendo in mostra nell'Under 23 allenata da Fabio Pecchia, dov'è stato aggregato in pianta stabile dalla scorsa estate dopo il salto dalla Primavera. Il duttile centrocampista classe 2000 non ha lasciato indifferente neanche Sarri, che lo ha convocato in prima squadra per la sfida di Champions League in casa del Bayer Leverkusen a dicembre, mentre in campionato è andato in panchina con Lazio e Sampdoria.

Proprio contro i blucerchiati, nella scorsa stagione, ha esordito innell'ultima partita disulla panchina dei bianconeri.

Juventus, non solo Parma: Bologna e Sampdoria puntano Portanova

Su Portanova, legato da un contratto in scadenza nel 2023 alla Juve, hanno messo gli occhi diversi club della massima serie. Da tempo sulle sue tracce c'è il Parma dell'estimatore Faggiano, a cui si sono aggiunte anche Bologna e Sampdoria come raccolto da Calciomercato.it. Il talento della Nazionale italiana Under 20 è un profilo che piace sia ai blucerchiati che al sodalizio emiliano, che può pensare d'inserirlo nella trattativa per l'eventuale ritorno a Torino di Orsolini. Le pretendenti per Portanova non mancano neanche in Serie B, con Perugia e Pescara pronte a chiederlo in prestito per il prossimo campionato. La Juventus dal canto suo crede molto nelle potenzialità del baby nato a Napoli e difficilmente se ne priverà a titolo definitivo. L'idea della dirigenza della Continassa è quella di cederlo solo temporaneamente nelle categorie superiori, consentendogli così di proseguire nel percorso di crescita.

