CALCIOMERCATO JUVENTUS KANTE / Di certo, al momento, c'è che il prossimo sarà un calciomercato quanto mai imprevedibile. Rivoluzionato dall'emergenza e dunque dalla crisi dovuta allo stop per Coronavirus, il mercato europeo si prepara ad un'estate che, assicurano gli esperti del settore, sarà ricca di scambi che potranno coinvolgere anche calciatori molto importanti e potrà succedere di tutto.

Laè da sempre una delle società più attive e, alla ricerca di un grande colpo a centrocampo per puntellare un reparto che ha bisogno di un restyling, tiene le antenne dritte su quello che sta accadendo in Premier League e ascolta con interesse le ultime notizie provenienti dall'Inghilterra. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Nelle scorse ore infatti sono tornate a circolare voci secondo cui il Chelsea sarebbe pronto a privarsi di N'Golo Kanté. Frenato da qualche infortunio e poco impiegato da Frank Lampard, il centrocampista francese è dunque un nome caldo nei radar del club bianconero soprattutto su input del tecnico Maurizio Sarri che lo conosce benissimo e lo apprezza molto. Viste anche le difficoltà riscontrate nella pista che porta al grande ritorno di Paul Pogba, corteggiato in maniera importante anche dal Real Madrid, il connazionale in uscita dai 'Blues' rappresenta un'alternativa che, di certo, non si può derubricare a semplice 'piano B'. Anche su Kanté va in ogni caso registrata la concorrenza del Real, ma anche e soprattutto del Psg. La Juventus però, da parte sua, può vantare pedine importanti da mettere sul piatto come potenziali contropartite. In primis Miralem Pjanic, ma attenzione anche ad Alex Sandro con i londinesi alla ricerca di un nuovo esterno mancino di spessore internazionale.