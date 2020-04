Calciomercato Inter, annuncio dall'Argentina: "Trattativa pronta per Messi"

CALCIOMERCATO INTER MESSI BARCELLONA ARGENTINA / Un paio di giorni fa Massimo Moratti ha sganciato la bomba parlando di Lionel Messi in chiave Inter. Un accostamento da brividi che ha fatto inevitabilmente viaggiare la fantasia dei tifosi e scatenato ovvie reazioni da più parti. L'affare di per se appare molto complicato visto l'enorme legame che lega la 'Pulce' al mondo Barcellona, eppure c'è chi dall'Argentina rilancia prepotentemente facendo sognare l'intero ambiente nerazzurro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, dall'Argentina: "Messi-Inter, tutto vero!"

Stando a quanto evidenziato dall'emittente argentina 'TNT Sports' la dirigenza interista starebbe lavorando seriamente all'operazione Lionel Messi.

A rivelarlo il giornalista Castilla che ha addirittura dichiarato: "Non è solo un sogno. Leo ha anche l’offerta delper tornare in patria, ma l’Inter sta spingendo ed è tutto vero quello che ha detto. C’è una trattativa pronta, la decisione poi sarà di Messi ma l’Inter ci sta lavorando di certo”.

Lo stesso giornalista ha poi rilanciato parlando anche di un discorso in piedi per il talento argentino Thiago Almada: "Thiago è un classe 2001 che al Vélez sta facendo cose eccellenti. Un giocatore rapido di enorme qualità che l'Inter di Suning sta trattando per 25 milioni: l'operazione è possibile, l'Inter è in prima fila e pensa ad entrambi gli argentini per la prossima stagione"

