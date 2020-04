Calciomercato Juventus, 'tradimento' Pogba | Ipotesi shock

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA - Il ritorno alla Juventus del centrocampista francese classe 1993 Paul Pogba potrebbe sfumare del tutto. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo 'AS', infatti, il suo agente Mino Raiola preferirebbe portarlo al Real Madrid piuttosto che in bianconero o rinnovare il contratto con il Manchester United. Lo stesso giocatore, inoltre, sarebbe intenzionato a vestire la maglia dei blancos dopo il colloquio avuto con il tecnico e connazionale Zidane a Dubai lo scorso ottobre.

L'impatto delsul calciomercato , peraltro, favorirebbe l'affare a cifre molto inferiori ai 120 milioni di euro chiesti in passato.

Ma c'è un'ipotesi ancora più clamorosa. Come è noto i rapporti tra Mino Raiola ed il Manchester United sono ai minimi storici. Qualora i 'Red Devils' dovessero mettere i bastoni tra le ruote alla cessione di Pogba, secondo quanto si legge su 'L'Equipe', si potrebbe fare ricorso al famigerato articolo 17 del regolamento Fifa per liberarsi dal contratto per una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro. La speranza è che si possa trovare una soluzione pacifica, altrimenti sarà guerra.

