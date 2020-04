CALCIOMERCATO INTER JUVE DE LIGT SKRINIAR / Il Real Madrid sulla strada di Juventus e Inter. I 'Blancos' potrebbero farsi presto minacciosi per le due big della nostra Serie A. Lo scacchiere difensivo di Zidane può subire una profonda rivoluzione nel prossimo mercato estivo, che vedrebbe coinvolti anche i bianconeri e il club di Suning.

è alle prese con la grana, con le parti al momento lontane sul rinnovo del contratto del capitano in scadenza nel 2021.

Calciomercato, il Real non bada a spese per de Ligt e Skriniar

Alle frizioni per Ramos si aggiungono le voci di un interesse del Manchester City per Varane, con Guardiola che spinge per l'arrivo in Premier del centrale campione del mondo. Il Real per rimpiazzare eventualmente i due pilastri difensivi - come riporta Calciomercatoweb.it - potrebbe pensare ad un doppio assalto in casa Juve e Inter. Oltre a de Ligt, sul taccuino della dirigenza merengue sarebbe tornato infatti anche Skriniar. Florentino Perez non baderebbe a spese e sarebbe disposto a mettere sul piatto 250 milioni per l'ex Ajax e lo slovacco. La Juventus potrebbe dare il via libera per il baby olandese a fronte della clausola di 150 milioni che vige nell'accordo tra i bianconeri e l'agente del giocatore Raiola, mentre per il baluardo nerazzurro un assegno da 100 milioni farebbe riflettere e non poco Marotta e soci.