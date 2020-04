Calciomercato Milan e Napoli: novità sul futuro di Cavani

CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI CAVANI / Edinson Cavani è in cerca di un nuovo club. Il suo contratto con il PSG scade il prossimo 30 giugno e l'uruguaiano non ha alcuna intenzione di rinnovarlo: i rumors sulla sua nuova squadra sono tantissimi ed hanno coinvolto anche il Milan e un clamoroso ritorno al Napoli, che suo fratello non ha escluso.

In, però, sono certi che il desiderio del Matador sia quello di riuscire, finalmente, a giocare nellaspagnola, un suo vecchio desiderio.

Calciomercato, Cavani e l'Atletico ci riproveranno

Nonostante le negoziazioni di gennaio siano finite malissimo, col presidente Cerezo che accusò la sua famiglia di chiedere commissioni troppo alte, l'entourage di Cavani tenterà nuovamente di riallacciare i contatti con l'Atletico Madrid, dove Simeone lo attenderebbe a braccia aperte. Al Cholo l'ex Napoli piace da sempre e il lieto fine, secondo la stampa brasiliana, non è affatto da escludere, con buona pace di Flamengo, Palmeiras e Internacional che sono sulle sue tracce.

