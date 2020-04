CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR PSG REAL MADRID / Lautaro Martinez ma non solo. Il Barcellona sogna in grande in vista della prossima finestra di calciomercato.

In attesa di capire quale sarà la nuova modalità della finestra estiva e in attesa di capire quali saranno le ripercussioni economiche nel sistema calcio, la dirigenza blaugrana coltiva il desiderio di riportare al Camp Nou. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo' il Barcellona avrebbe già promesso l'estate scorsa a Neymar di acquistarlo: "O quest'estate o la prossima''. Il Paris Saint-Germain non ha lasciato partire il suo numero 10 e nel frattempo su di lui si era mosso anche il Real Madrid. Proprio per evitare l'inserimento dei rivali di sempre, i catalani avrebbero promesso al brasiliano di riportarlo in Spagna.

