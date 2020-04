Calciomercato Roma, Fonseca 'blinda' Pellegrini: "Futuro da capitano"

CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI FONSECA / "Credo che io e la Roma possiamo continuare a crescere insieme per toglierci delle soddisfazioni". Lorenzo Pellegrini è tornato a parlare così del proprio futuro, rassicurando di fatto i tifosi giallorossi in vista del calciomercato estivo. Paulo Fonseca vede inoltre un futuro da capitano per il centrocampista.

A 'Sky Sport' l'allenatore portoghese ha blindato il 23enne, accostato nelle scorse sessioni alle big di Serie A,su tutte: "Se vedo in lui un futuro da capitano? Onestamente penso proprio di sì, ha un carattere forte per poter diventare capitano. Ha tutte le qualità per diventare capitano in futuro". Parole importanti che, almeno per il momento, allontanano le indiscrezioni di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Fonseca: "Disponibili a giocare in estate. Sul taglio stipendi..."