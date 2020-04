Bologna, Palacio verso il rinnovo

CALCIOMERCATO BOLOGNA PALACIO / Rodrigo Palacio e il Bologna sono pronti a dirsi nuovamente di 'sì'.

Classe '82, arrivato a Bologna nel 2017, l'attaccante argentino non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo come ha ribadito prima dello stop forzato al campionato e spera di poterlo fare ancora in Emilia dove si sta trovando bene. Per questo motivo secondo 'La Gazzetta dello Sport' le parti stanno già ragionando sul rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno. C'è ottimismo per il prolungamento di un anno.