CALCIOMERCATO ROMA LOVREN / La Roma guarda con grande attenzione al mercato della Premier League e un anno dopo gli affari Smalling e Mkhitaryan può tornare a pescare a piene mani Oltremanica.

Alle nuove voci sull'interessamento per, infatti, si aggiungono quelle su Dejan, esperto difensore che alcontinua ad avere poco spazio. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Gotze complicato: un campione del mondo a parametro zero

La Roma vorrebbe trattenere Smalling che nella Capitale si trova bene e si è rilanciato, ma la sua permanenza non è così semplice. L'eventuale acquisto di un grande difensore come potrebbe essere Koulibaly da parte del Manchester United darebbe una spinta favorevole ai giallorossi, ma per ora il futuro del centrale inglese arrivato in prestito dai 'Red Devils' rimane in bilico. Così la dirigenza romanista si cautela e secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbe tornata a lavorare sul croato valutando, anche in questo caso, l'ipotesi di un prestito dal club campione d'Europa in carica. A Liverpool Lovren sta trovando poco spazio anche in questa stagione e su di lui si sarebbe acceso l'interesse anche della Lazio.