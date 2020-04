CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO MARCELO / Marcelo alla Juventus, il portale spagnolo 'Don Balon' conferma le indiscrezioni di questi ulimi giorni che rilanciano il brasiliano - in uscita dal Real Madrid - in ottica bianconera.

Il club presieduto da Andreapare abbia pronto per lui un contratto di tre-quattro anni, e soprattutto una proposta per il cartellino del 31enne.

In scadenza nel 2022 e non più intoccabile per Zidane, il classe '89 di Rio de Janeiro potrebbe lasciare la Spagna per una ventina di milioni di euro.

La volontà c'è, lo stesso 'Don Balon' assicura: vuole ricongiungersi con Cristiano Ronaldo, col quale a Madrid ha vinto tutto quello che c'era da vincere costruendo al contempo pure una profonda amicizia. Lo stesso CR7 starebbe spingendo per il suo arrivo alla corte di Sarri.

Calciomercato Juventus, intanto arriva un altro rinnovo

Nel resoconto finanziario, oltre alla presenza del prolungamento contrattuale di Blaise Matuidi, è stata resa nota l'estensione dei termini anche per Marko Pjaca, attaccante croato che non ha brillato in maglia bianconera. Attualmente, l'ex Dinamo Zagabria è in prestito all'Anderlecht ed ha firmato con la Vecchia Signora fino al 2023.