CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED POGBA DE LIGT RAIOLA / Particolare attenzione sui futuri dossier di calciomercato, vista la pausa obbligata per il calcio giocato per l'emergenza coronavirus. Le trattative estive subiranno per forza di cose un cambiamento rispetto a come siamo abituati a conoscerle. Le difficoltà economiche post crisi colpiranno sicuramente - da stabilire in quale misura - il mondo del calcio, dunque sarà difficile vedere trasferimenti multimilionari. Dirigenti e direttori sportivi sono al lavoro per progettare scambi, una formula che potrebbe permettere di mettere a segno affari davvero sorprendenti. In questo modo, per esempio, potrebbe arrivare alla Juventus Paul Pogba, il cui ritorno è agognato da tempo a Torino. Ma il Manchester United, è notizia di queste ore, avrebbe avanzato una richiesta piuttosto particolare.

Calciomercato Juventus, Pogba-de Ligt: la formula

Secondo il 'Daily Star', infatti, i 'Red Devils' vorrebbero inserire nell'affare de Ligt.

Il difensore olandese era già stato un obiettivo del club inglese la scorsa estate, ma alla fine lo United aveva preferito evitare di gettarsi nell'asta indetta dall'per il suo gioiello. Adesso,ci ripensa e, spalleggiato dalla sua dirigenza, sarebbe pronto a sacrificare Pogba pur di arrivare all'ex dei Lancieri, da affiancare in difesa a. In particolare, la richiesta dello United sarebbe di ottenere il cartellino di de Ligt più un conguaglio economico, contando magari sul fatto cheè agente di entrambi i giocatori. La contropartita tecnica farebbe accettare ai 'Red Devils' di non rientrare dall'investimento di quattro anni fa per l'acquisto di Pogba. Una proposta che però difficilmente la Juventus accetterà, intendendo fare di de Ligt una delle future colonne di una difesa da ringiovanire, visto l'avanzare dell'età diprima epoi, anche alla luce, oltretutto, della cifra spesa un anno fa per il centrale.

