CALCIOMERCATO MILAN CAMAVINGA REAL MADRID / A dispetto dei suoi 17 anni, è già tra i calciatori più corteggiati di Europa: Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes, è tra i giocatori più apprezzati della Ligue 1. Capace di giocare sia da mezzala che da regista, nel suo primo anno di Ligue 1 ha conquistato davvero tutti: così gli interessi per lui si sono moltiplicati.

Seguito da mesi dal Milan, apprezzato dal Borussia Dortmund, monitorato dal, il 17enne avrebbe però scelto di cambiare squadra in estate e fare il grande salto. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan - Kessie, futuro deciso: spazio al grande ritorno

Come riferisce 'marca.com', il suo destino sarebbe colorato di 'blanco': è il Real Madrid la società che sarebbe vicina alle prestazioni del giovane centrocampista nato in Angola. Le merengues sarebbero vicine al suo acquisto, un colpo non soltanto in prospettiva ma anche per il presente della squadra di Zidane. Camavinga in questa stagione ha già collezionato 36 presenze, quasi tutte da titolare, con un gol e due assist ad impreziosire il suo bottino e attirare altri ammiratori.