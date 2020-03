CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI MERET / La sospensione del campionato ha messo in archivio (almeno momentaneamente) una questione delicata in casa Napoli: con l'arrivo di Rino Gattuso in panchina, David Ospina ha acquisito i galloni del titolare, scaldando Alex Meret finito in panchina.

Il portiere friulano ha accettato le scelte del mister senza fare polemica ma ovviamente la situazione è destinata a creare qualche malumore se dovesse proseguire anche quando si tornerà a calcare i terreni di gioco.

Così si è iniziato a parlare di una possibile cessione dell'ex Udinese con il Milan tra le società interessate: i rossoneri devono fare i conti con la questione Donnarumma. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2021 e senza rinnovo una cessione è da considerare probabile. Ecco allora che per Gazidis è necessario trovare un nuovo estremo difensore e Meret per età e caratteristiche rappresenterebbe il profilo ideale. Il problema potrebbe essere rappresentato dalle richieste del Napoli: secondo quanto riferisce 'TuttoSport', infatti, De Laurentiis sarebbe disposto ad ascoltare soltanto offerte a partire da sessanta milioni di euro. Cifra elevata e che rappresenterebbe un ostacolo non di poco conto.