CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDRAGORA UDINESE / Futuro da scrivere per Rolando Mandragora.

Il centrocampista classe 1997 potrebbe far ritorno allama in questi giorni è stato accostato anche alla

Il calciatore, oggi in forza all'Udinese, ha parlato del momento che stiamo vivendo per via dell'emergenza coronavirus e del suo futuro: "Si fa fatica a parlare di calcio, è una situazione surreale, dobbiamo solo restare uniti e cercare di uscirne quanto prima - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Futuro? In questo momento sono un giocatore dell’Udinese. Fa sempre piacere sentirsi accostati a squadre importanti. Nel caso in cui dovessi tornare a Torino mi piacerebbe giocare nel ruolo di play. Conosciamo la forza di Pjanic, e di Bentancur, ma ci proverei volentieri a giocarmi il posto. Idolo? Pirlo, ovviamente con caratteristiche diverse, ma visto il ruolo che ricopro può essere lui".

