JUVENTUS DYBALA CORONAVIRUS / Buone notizie per Paulo Dybala: l'argentino, positivo al COVID-19, come ha dichiarato ieri sta meglio dopo aver trascorso delle giornate difficili ed ha ricevuto oggi buone notizie dall'Argentina.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , i suoi familiari che gli hanno fatto visita a inizio marzo ed erano stati messi in quarantena dalle autorità sanitarie argentine, sono in buone condizioni di salute e risultati negativi al test per il nuovo coronavirus. La 'Joya', che vive questi giorni di quarantena insieme alla fidanzata(anche lei positiva), effettuerà un nuovo tampone tra sette giorni.

