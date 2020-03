CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI RINNOVO / In questo momento Blaise Matuidi attende di guarire dal coronavirus: il francese è uno dei tre calciatore della Juventus positivi al test che ora attendono la completa guarigione.

Una situazione che frena anche i discorsi sul futuro con l'ex centrocampista delin scadenza di contratto a fine stagione: nelle ultime settimane si è parlato dell'opzione che laptrebe esercitare per prolungare l'accordo del 32enne di almeno un'altra stagione. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici scatenato: tre firme in arrivo

Allungare il contratto però non sarà sufficiente per sgombrare i dubbi sul futuro del calciatore: Matuidi è stato in questa stagione uno dei centrocampisti più utilizzati, saltando soltanto cinque partite tra campionato e Champions League. Questo non frena le voci su un possibile addio, considerando che le caratteristiche del francese non si sposano a perfezione con il gioco di Sarri: per il 32enne non è da escludere un ritorno al Paris Saint-Germain, ma potrebbe esserci un tentativo anche da parte del Tottenham, soprattutto in caso di partenza di Ndombele.