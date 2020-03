JUVENTUS CHIELLINI STIPENDI / L'emergenza sanitaria del coronavirus è destinata ad avere importanti ripercussioni sul sistema economico italiano. Anche il mondo del calcio non sarà esente, con i club di Serie A chiamati nei prossimi mesi a dei veri e propri sacrifici.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i giocatori dellastanno valutando di tagliarsi una parte dello stipendio, non solo spalmando ma anche rinunciando ad alcune mensilità prima ancora che tutto venga stabilito a livello nazionale. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Juventus, i giocatori si tagliano lo stipendio | Le 3 proposte di Chiellini

L'idea parte dal capitano Giorgio Chiellini che, dopo un confronto con Fabio Paratici e Andrea Agnelli, ha deciso di proporre ai suoi compagni tre differenti soluzioni per aiutare il club, partecipando di tasca propria al momento di grande difficoltà. Ilpiano A prevede lo stipendio di marzo pagato subito ai giocatori: in caso di sospensione, la retribuzione verrà interrotta finché non si ricomincerà a giocare, se invece si tornerà in campo i giocatori prenderanno i soldi nel periodo in cui si disputeranno gli incontri ma questa parte di stipendio verrà congelata e pagata più avanti. La seconda proposta prevede la rinuncia dei giocatori a due mesi sui prossimi quattro di stipendio (da marzo a giugno) nel caso in cui il campionato venga definitivamente sospeso, e a uno su quattro nell’ipotesi in cui si riesca a portare a termine la stagione. L’ultima opzione è rinunciare subito a un mese e mezzo di compensi dei prossimi quattro, indipendentemente dal destino della stagione 2019-20, sempre con pagamento posticipato degli stipendi.

