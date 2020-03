CAGLIARI NAINGGOLAN CORONAVIRUS SERIE A JUVENTUS / "Spero che si riesca a finire il campionato. Mancano ancora tantissime giornate, in questo momento vedo inverosimile l'assegnazione dello scudetto o le retrocessioni". Intervistato in diretta Facebook sul canale del 'Corriere dello Sport', Radja Nainggolan si è espresso sugli scenari futuri per la Serie A dopo l'emergenza Coronavirus.

"Non sono informato al massimo, leggo principalmente notizie calcistiche. Ma non mi sento un leone in gabbia, anche se non potendo uscire faccio fatica ad organizzarmi per bene la giornata".

In chiusura, il centrocampista del Cagliari è tornato a parlare così della Juventus: "Non parlo male per il gusto di farlo, troppo spesso abbiamo visto cose evidenti".

