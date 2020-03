CALCIOMERCATO INTER GIROUD / In attesa fino all'ultimo di una chiamata per cambiare aria, Olivier Giroud dopo il mancato passaggio all'Inter dello scorso gennaio non è mai sparito dai radar nerazzurri e anzi, i contatti proseguono in vista di un trasferimento che potrebbe esser stato solamente rimandato di qualche mese.

Perché è vero che il francese, alle porte dei 34 anni, ha ripreso a giocare e segnare con iltanto da spingere la plenipotenziara Marinaa spingere per il rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno, ma i 'Blues' sul piatto mettono un prolungamento di un solo anno che l'ex Arsenal per ora rifiuta, in quanto sarebbe difficile trovare un nuovo club top a 35 anni, rimettendo quindi in corsa il club interista che fiuta l'occasione. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Sempre attenta ai colpi a parametro zero, la dirigenza dell'Inter in estate potrebbe perdere due punte, ovvero Sanchez di ritorno al Manchester United e LautaroMartinez nel mirino soprattutto del Barcellona. Per questo starebbe pensando di cautelarsi mettendo sotto contratto subito un big low-cost come Giroud per poi cercare con calma l'altro top player da aggiungere con gli introiti derivanti dalla partenza eventuale di Lautaro. Il feeling tra Conte e il francese è noto, sul piatto l'Inter mette un biennale alle stesse cifre percepite a Londra mentre la Lazio, che pure si è mossa, ora sembra più sfumata dopo l'idea di un triennale ma a cifre più basse. Si attendono novità.

