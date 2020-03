Calciomercato Milan, futuro Osimhen: le big scendono in campo

CALCIOMERCATO MILAN OSIMHEN / Víctor Osimhen è pronto a lasciare il Lille al termine della stagione.

L'attaccante nigeriano è stato accostato anche alnell'ultimo periodo visti i buoni rapporti con il club francese.

Portare il bomber di Lagos in Serie A però non sarà per nulla facile: il calciatore - come riporta in Inghilterra il 'Daily Star' - è finito nel mirino di due top club, Real Madrid e Manchester United, pronti a mettere sul piatto soldi importanti per strapparlo alla concorrenza. Dopo Leao e Pepe, i francesi si preparano dunque a mettere a segno un'altra importante plusvalenza. La speranza sarebbe quella di incassare una cifra vicina ai 100 milioni di euro.

