CALCIOMERCATO NAPOLI BOGA BARCELONA / C'è un primo passo avanti per il Napoli nella corsa a Jeremie Boga, 23enne esterno di attacco del Sassuolo: da tempo nel mirino degli azzurri, l'ivoriano era stato accostato anche al Barcellona. Come si legge sul 'Mundo Deportivo' però le valutazioni effettuate dalla dirigenza blaugrana avrebbero dato esito negativo: il Barça avrebbe così deciso di mollare la presa sul calciatore. Una buona notizia per Giuntoli che non avrà però la strada completamente spianata: il Napoli dovrà fare i conti con il Chelsea che vanta un diritto di riacquisto per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Così se i 'Blues' decidessero di riportare a Londra Boga, la società partenopea avrebbe poche armi a disposizioni per controbattere. Di recente lo stesso calciatore ha parlato del suo futuro e raccontato della voglia di tornare in Inghilterra: "Trasferirmi in Italia è stata la scelta migliore. Quando ero al Chelsea avevo davanti Willian, Hazard e Pedro, con Mourinho c'era Salah. Tanti esterni forti, così ho pensato se non avessi trovato spazio di andare in prestito per migliorare e poi un giorno tornare".