Calciomercato Milan, la pista Guardiola prende quota

CALCIOMERCATO MILAN GUARDIOLA - Accostato a più riprese alla Juventus sin dalla scorsa estate, Pep Guardiola potrebbe finalmente sbarcare in Serie A la prossima stagione.

Ma non per sedere sulla panchina bianconera, dove si dovrebbe andare verso la conferma di Maurizio, bensì su quella del! Dando seguito ai rumors di mercato, una nota agenzia di scommesse ha infatti deciso di quotare (a 33, ritenendolo un evento difficile ma non impossibile, ndr) l'arrivo del manager catalano delsulla sponda rossonera dei Navigli. Di certo non sarà facile per il fondoriuscire a convincerlo a sposare il progetto milanista ed i costi dell'operazione sembrano proibitivi, ma i tifosi stanno già sognando.

