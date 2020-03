FORMULA UNO UFFICIALE GRAN PREMIO AZERBAIGIAN/ Con una nota ufficiale apparsa sui canali della F1, è stato annunciato il rinvio del Gran Premio di Azerbaigian, che si svolge all'interno del centro cittadino di Baku.

La causa è ovviamente la crescente emergenza Coronavirus, che sta colpendo gran parte delle nazioni europee e non solo. Per le ultime notizie sui motori---> clicca qui! Al momento non sembra esserci una data per il recupero, visto anche il rinvio degli altri Gran Premi precedenti.