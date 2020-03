Coronavirus, Marotta chiama Barcellona e Real: alleate per il taglio stipendi

CORONAVIRUS MAROTTA REAL BARCELLONA / Il calcio studia delle misure drastiche per ridurre le sue perdite causate dall'emergenza coronavirus. Se a maggio la situazione fosse ancora tragica e non si potessero riprendere i campionati, i club di Serie A perderebbero oltre 700 milioni di euro, mettendo a rischio la loro sussistenza.

Per correre ai ripari, già nell'assemblea didi ieri si è parlato della possibilità di tagliare gli stipendi dei calciatori: il presidente dell'AICsi è detto disposto a trattare, ma ha chiesto innanzitutto pazienza, visto che non c'è ancora la certezza che i campionati salteranno,e ricordato che, in ogni caso, i calciatori sceglieranno individualmente.

LEGGI ANCHE >>> Milan, la bordata di Suso: "Complicato lì creare qualcosa di solido"

Coronavirus, il progetto dei club: tagliato il 30% degli stipendi

Secondo l'edizione odierna de 'Il Giornale', l'idea che si sta valutando è quella di ridurre gli stipendi di un 30%, portando quindi i giocatori a rinunciare ai pagamenti di marzo, aprile, maggio e giugno. L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, si sarebbe per tale ragione già messo in contatto con diverse big europee, in modo da fare fronte comune all'emergenza e sarebbe già arrivato l'ok di Barcellona e Real Madrid. Una situazione limite alla quale nessuno vorrebbe arrivare, ma che sarà inevitabile se non riusciremo ad uscire dalla morsa del COVID-19 entro due mesi.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

DIRETTA Coronavirus, nuova stretta del Governo | 215 positivi a Roma

Calciomercato Inter, magia Marotta: scambio col flop