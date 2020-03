CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BARCELLONA SIVIGLIA / L'asse tra Juventus e Barcellona si mantiene sempre piuttosto caldo. Nei giorni scorsi era spuntato nuovamente fuori il nome di Ivan Rakitic, centrocampista croato ormai al tramonto della sua avventura in blaugrana e fuori dal progetto tecnico della prossima annata.

Secondo quanto sottolineato da 'Sport' i catalani starebbero cercando una nuova sistemazione per l'ex Siviglia per non perderlo a zero il prossimo anno. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Il Barcellona dal canto suo vorrebbe ricavare dalla cessione di Rakitic circa 20 milioni e si aspetta una chiamata da parte di Monchi per riportarlo proprio a Siviglia. Sarebbe infatti la città andalusa la destinazione preferita del croato in virtù dei suoi trascorsi passati e della volontà di restare in Liga. Anche la sua famiglia e il legame sentimentale con la città potrebbero pesare molto. Il Siviglia dal canto suo rimane alla finestra e sa di avere i favori del calciatore anche se ci sarà da convincere il Barça che vorrebbe un'offerta appropriata.

