Coronavirus, clamoroso: Higuain torna in Argentina, ecco i motivi

CORONAVIRUS HIGUAIN JUVENTUS ARGENTINA QUARANTENA VOLO / Gonzalo Higuain lascia l'Italia per tornare a casa. Come riporta 'repubblica.it', la scorsa notte l'attaccante della Juventus è partito dall'aeroporto di Torino Caselle per volare in Argentina e sfuggire alla pandemia coronavirus che nel nostro paese, e in particolare nel Nord, è particolarmente grave. Il 'Pipita' ha rotto dunque l'isolamento a cui si stava sottoponendo da una settimana in seguito ai casi positivi in squadra si è presentato dagli agenti con un tampone negativo. La Polaria ha così autorizzato il volo, avendo anche contattato la Juventus anche sulla veridicità della certificazione fornita da Higuain. Ma non è chiaro se i bianconeri fossero informati delle intenzioni del loro giocatore.

Secondo quanto filtra dalla Juventus e risulta a 'calciomercato.it', però, Higuain è volato in Argentina per andare dalla mamma malata e starle vicino. Dunque il viaggio del 'Pipita' - che ha effettuato il test coronavirus ed è risultato negativo - era autorizzato dal club. Situazione simile a quella di Cristiano Ronaldo, che è andato in Portogallo per assistere la madre che aveva avuto un ictus, anche se CR7 è partito dall'Italia prima che entrasse in vigore l'ultimo decreto del presidente Conte e che vieta gli spostamenti in tutta Italia se non per ragioni di comprovata necessità.