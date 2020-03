CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC CHELSEA / La pausa forzata del campionato, causa emergenza coronavirus, è anche l'occasione per avviare le riflessioni sul futuro con più calma: lo sta facendo anche la Juventus che, in attesa di capire come andrà a finire la stagione (i bianconeri sono ancora in lotta su tre fronti), dovrà cambiare qualcosa nella rosa per continuare il progetto Sarri e sotto la lente di ingrandimento è finito anche Miralem Pjanic. Dopo un avvio di stagione positivo, il bosniaco ha iniziato a girare a vuoto, dimostrando di non essere ancora pienamente dentro il credo tattico del tecnico di Figline.

A complicare le cose anche l'esplosione di, sempre più a suo agio nel ruolo di faro del centrocampo. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Ecco allora che per l'ex Roma in estate potrebbe esserci una cessione, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta importante, intorno ai 70 milioni di euro. Corteggiato da tempo dal Paris Saint-Germain, Pjanic potrebbe tornare di moda anche per il Chelsea che lo ha già corteggiato due stagioni fa. Il suo agente Ramadani con i Blues ha ottimi rapporti: allo 'Stamford Bridge' gioca un altro suo assistito, Marcos Alonso, ed è stato lui a tessere la tela per la duplice operazione che portò Sarri e Jorginho da Napoli a Londra nel 2018. Proprio Jorginho potrebbe diventare un'opportunità per i bianconeri: valutazione simile a quella di Pjanic (60-65 milioni), sarebbe l'uomo perfetto per il gioco di Sarri.