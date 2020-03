EMERGENZA CORONAVIRUS CALCIO - L'emergenza coronavirus sta avendo ripercussioni sulla vita di milioni di persone in tutta Europa e gli effetti inevitabilmente si sono registrati anche nel mondo del calcio. Mentre in Serie A, dopo lo stop, il presidente Gravina inizia a fare i conti sulla data per riprendere a giocare, altrove - come in Svezia - la stagione deve ancora iniziare, ma si stanno disputando le amichevoli precampionato. A tal proposito Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Daniel Grefve: "Qui si registra una rapida escalation nelle ultime settimane: nella zona di Stoccolma, le persone che hanno la possibilità di lavorare a casa sono incoraggiate a farlo. Oggi, peraltro, sono state chiuse le scuole superiori e l'università, inoltre da qualche giorno sono vietati eventi pubblici con più di 500 persone - ha dichiarato il giornalista sportivo svedese dell'emittente televisiva di stato SVT ai nostri microfoni - Ma rispetto all'Italia, penso che i nostri problemi siano una cosa da nulla.

Le notizie che arrivano dal vostro Paese sono terrificanti e spero che non si arrivi a quella situazione qui. I nostri pensieri sono con voi".

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, ESCLUSIVO Senad Ok: "Ecco perché in Turchia si continua a giocare"

La decisione di fermare il calcio ha portato a molte critiche per i tempi ed i modi. Grefve spiega il suo punto di vista a Calciomercato.it: "In questo momento, penso che la decisione migliore sia quella di fermare i principali campionati nazionali. Ma penso che i campionati inferiori dovrebbero essere in grado di proseguire, almeno quando non ci sono molti tifosi al seguito. Per quanto riguarda la Uefa, penso che non avessero altra scelta, considerando il fatto che gli Europei si giocano in 12 Paesi diversi, con migliaia e migliaia di fan, non era possibile giocare. E un campionato europeo senza tifosi costerebbe troppo... Spostarlo di un anno è la cosa migliore perché sarebbe stato strano giocarlo in inverno col clima freddo in molti posti. La prossima estate è l'unica opzione".

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, ESCLUSIVO Sinatti: "Servono 15 giorni di preparazione. Sistema Inter corretto"