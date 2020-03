SERIE A SPADAFORA / La Serie A potrebbe ripartire ad inizio maggio. È questo l'obiettivo comune dichiarato da Vincenzo Spadafora. Intervenuto su "Rai Uno", il Ministro dello Sport ha annunciato: "Ritengo che la Serie A possa ripartire il 3 maggio, poi valuteremo se a porte aperte o a porte chiuse.

A questo si aggiungeranno le competizioni internazionali, come Champions e Europa League".

Spadafora non ha poi escluso l'adozione di nuovi provvedimenti nei prossimi giorni: "Stiamo prendendo in considerazione il divieto assoluto per qualsiasi attività sportiva all’aperto, visto che molte persone stanno ignorando il consiglio di restare a casa".

