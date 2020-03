GOMEZ ATALANTA CORONAVIRUS ARGENTINA / L'Italia intera è in isolamento e con lei si è fermato chiaramente anche il calcio. L'ultima squadra italiana ad essere scesa in campo è l'Atalanta, anche se in territorio europeo in casa del Valencia. Per parlare della situazione difficile che sta vivendo l'Italia è intervenuto Alejandro Gomez: "Il potere di questo virus era sconosciuto qui, quindi hanno chiuso a poco a poco. Prima le scuole, poi i cinema, i teatri, gli eventi pubblici e infine il calcio.

Con questo esempio gli altri paesi potrebbero chiudere tutto in maniera drastica in modo che il virus non continui a diffondersi".

Il 'Papu' ha parlato a 'Tyc Sports': "Sono a casa bloccato con mia moglie e i miei figli. Gli allenamenti sono stati sospesi fino a lunedì prossimo e il campionato fino al 3 aprile. Vedremo quali decisioni verranno prese, qui a Bergamoci sono i poliziotti nelle strade, che ti obbligano a stare a casa. Se non vengono prese misure drastiche le persone continueranno a essere infettate". Il numero 10 dell'Atalanta continua: "Dieci giorni fa stavamo tutti vivendo una vita normale, ad eccezione delle scuole, ma la gente era ancora per strada ed era tutto pieno. Il Governo ha allertato le persone a stare a casa, ma questo non è successo. Quando la zona rossa è stata decretata per l'intero paese la gente è cominciata a diventare consapevole del problema. Se tutti gli altri paesi continuano ad andare avanti così, i casi potrebbero diminuire in Italia ma potrebbero aumentare negli altri paesi".