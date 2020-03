CORONAVIRUS CHAMPIONS LEAGUE EUROPA LEAGUE / Anche il calcio europeo si ferma. Nelle ultime ore sono saliti sensibilmente i casi di Coronavirus tra i calciatori che hanno portato via, via alla sospensione della attività con relative quarantene di squadre come Juventus e Real Madrid. Dopo tanto vociferarsi si adegua anche la UEFA che ha deciso di fermare Champions League ed Europa League per arginare la crescente ondata del virus che ha messo in ginocchio il mondo. Le diverse compagini in quarantena hanno fatto pressione sui vertici del calcio per sospendere le competizioni con la conseguenza di dover poi ridisegnare il calendario.

Inoltre dovrebbe slittare anche EURO 2020 con due ipotesi principali: torneo autunnale o invernale, e rinvio al 2021. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La stessa UEFA ha quindi diramato un comunicato ufficiale: "Alla luce degli sviluppi legati alla diffusione del virus COVID-19 in Europa e alle decisioni dei vari governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana sono rinviate. Tra queste, le rimanenti partite di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League del 17 e 18 marzo, tutte le partite di ritorno degli ottavi di UEFA Europa League del 19 marzo e tutte le partite dei quarti di UEFA Youth League del 17 e 18 marzo 2020. Ulteriori decisioni sulle date di recupero delle suddette partite verranno comunicate a tempo debito. A causa dei rinvii, è rinviato anche il sorteggio dei quarti di UEFA Champions League e UEFA Europa League del 20 marzo. Ieri, la UEFA ha invitato i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i consigli della European Club Association e delle leghe europee e un rappresentante di FIFPro a un meeting in videoconferenza per martedì 17 marzo, per parlare delle modalità di risposta del calcio europeo alla pandemia".

