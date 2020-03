Calciomercato Milan, concorrenza per l'erede di Thiago Silva

CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA GABRIEL PSG / Il futuro di Thiago Silva è sempre più lontano dal Psg. Nonostante la volontà di continuare a giocare con la maglia dei francesi, il calciatore non dovrebbe restare sotto la Torre Eiffel.

Come più volte detto, infatti, Leonardo non pare intenzionato a prolungare il contratto del suo connazionale.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato, ESCLUSIVO agente Thiago Silva: "Milan amore speciale"

Il club capitolino è già alla ricerca del nuovo centrale: i nomi in cima alla lista del dirigente brasiliano sono sostanzialmente due, quello di Koulibaly e quello di Gabriel. Per quanto riguarda il giocatore del Lille, arrivano novità legate al suo futuro: stando a quanto riportato da 'Le10Sport', il club francese starebbe trattando la sua cessione ma non si conosce la squadra. Oltre al Psg si registra l'interessa anche di Everton, Leicester e Arsenal.

