Emergenza Coronavirus, Zenga in quarantena preventiva

p>EMERGENZA CORONAVIRUS ZENGA / Ilstoppa gli allenamenti fino a sabato 14 marzo e intanto il tecnico Waltersi sottopone a quarantena preventiva e precauzionale adeguandosi all’ordinanza emessa domenica 8 marzo dal Governatore della Regione Sardegna, Christian, che ha disposto le misure cautelative per arginare la diffusione delsull'isola. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport', che spiega che il neo-tecnico rossoblu, reduce da alcuni viaggi nell'originaria zona rossa, dovrà ridurre al minimo i contatti esterni e stare a disposizione per i controlli durante le prossime due settimane stabilite dall'ordinanza. Con lui, nel centro sportivo di Assemini, anche il Ds Carli, il tecnico seconda Max Canzi, il tattico Gianni Vio e il vice-tecnico della Primavera Alessandro Agostini dovranno restare nel centro sportivo di Assemini in attesa che passino le due settimane stabilite dall'ordinanza. Nessuno di loro in ogni caso è risultato positivo al Coronavirus né presenta sintomi.