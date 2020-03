Siviglia-Roma, le ultime sul possibile rinvio

SIVIGLIA-ROMA EUROPA LEAGUE / Mentre in Italia un decreto del governo ha sospeso il campionato almeno fino al 3 aprile, ci sono ancora delle incertezze sulle partite che coinvolgono le nostre squadre nelle coppe europee. L'Atalanta stasera giocherà contro il Valencia, ma resta in dubbio di giovedì sera Siviglia-Roma.

Siviglia-Roma, le parole di Fonseca

La Spagna ha bloccato i voli per e dal nostro il Paese fino al 25 marzo e proprio in queste ore c'è un tavolo a quattro (Siviglia-Uefa-governo spagnolo e club giallorosso) per valutare il da farsi. Di certo anche in Spagna sta crescendo la paura e molti preferirebbero la cancellazione di tutte le sfide in programma, anche per salvaguardare la salute dei giocatori. La trattativa tra le quattro parti proseguirà anche nelle prossime ore.

Intanto in giornata sono arrivate le parole del tecnico giallorosso, Paulo Fonseca. "La saluta prima di tutto. Non ha senso bloccare la Serie a e giocare in Europa". Come dargli torto...