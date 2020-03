INTER GETAFE UEFA / Stop alla Serie A almeno fino al prossimo 3 aprile. Queste le nuove disposizioni del Governo per l'emergenza sul coronavirus, con la zona protetta estesa a tutto il territorio italiano nel DPCM entrato in vigore questa mattina. Nel decreto firmato dal Premier Conte si fa eccezione per le competizioni a livello internazionale (a porte chiuse) e gli allenamenti delle squadre professionistiche.

L'è partita regolarmente ieri per, dove stasera sarà impegnata per il ritorno degli ottavi dicontro gli spagnoli al 'Mestalla', rigorosamente senza pubblico.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, nuova misura della Spagna: implicate Roma, Inter e Napoli

Europa League, Inter-Getafe: la conferma della Uefa

Un'altra squadra italiana è impegnata questa settimana nelle coppe, ovvero l'Inter. La formazione di Conte giovedì sera alle 21 ospiterà a San Siro il Getafe per la gara d'andata degli ottavi di Europa League. Partita per il momento confermata dalla Uefa, con il club nerazzurro che finora non ha ricevuto nuove e diverse comunicazioni dal massimo organismo continentale. Il 'Meazza' sarà ovviamente a porte chiuse, con l'ingresso per i media probabilmente ristretto ai soli broadcaster detentori dei diritti come successo con il Ludogorets.

Situazione che non tranquillizza comunque il Getafe, in attesa di ulteriori rassicurazioni prima di programmare il viaggio per Milano, considerando anche le ultime restrizioni del Governo spagnolo sui voli provenienti dall'Italia. La squadra allenata da Bordalas potrebbe raggiungere direttamente giovedì mattina il capoluogo lombardo e tornare in Spagna subito dopo la fine del match contro l'Inter.