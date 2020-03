CALCIOMERCATO NAPOLI / Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto alla maxi rivoluzione in estate. Se Gattuso è destinato a rimanere sulla panchina azzurra, va detto anche che la squadra sarà ritoccata con nuovi innesti mentre altri giocatori faranno le valigie e lasceranno la città: nell’incontro avuto nella giornata di giovedì, il presidente e l'allenatore hanno fissato la strategia in vista della prossima finestriva di calciomercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Serie A, si va verso lo stop fino al 3 aprile: tutti gli scenari | Euro2020 a rischio

Calciomercato Napoli, rivoluzione in estate: tra confermati e addii

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il Napoli di Gattuso ripartirà da Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Piotr Zielinski: l'ex Milan li ritiene indispensabili per avviare il nuovo programma di lavoro. Insieme a loro Manolas, Maksimovic, Di Lorenzo, Demme, Lobotka, giocatori la cui conferma non sarà messa in discussione. Allan e Koulibaly sono invece nel mirino del Psg: per il primo De Laurentiis potrebbe accontentarsi di 50 milioni di euro, per il secondo ha già dichiarato di accettare questa volta un'eventuale offerta da 100 milioni di euro. Un altro tra gli indiziati a lasciare Napoli è Faouzi Ghoulam.

C'è da capire come si evolverà il discorso rinnovo cone sesono pronte a fare sul serio peranche se Gattuso sullo spagnolo ha posto il veto. In partenza anche Lozano. Dalle cessioni la società si aspetta di incassare comunque dai 200 ai 250 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il Napoli ci riprova per Icardi | Il piano

Calciomercato Napoli, da Rrahmani a Petagna: tra acquisti fatti e obiettivi

I primi due colpi dell'estate sono stati già messo a segno: durante la finestra invernale di calciomercato, De Laurentiis si è assicurato in vista della prossima stagione Andrea Petagna, rinforzo per l’attacco, e Amir Rrahmani per la difesa, rispettivamente da SPAL e Verona. Giovani di prospettiva, sui quali dovrà lavorare Gattuso per renderli funzionali al progetto. Da non dimenticare i nuovi arrivati Demme, Lobotka e Politano mentre il sogno numero uno per l'estate rimane Jeremie Boga del Sassuolo, nel mirino anche del Chelsea. Gattuso spinge per avere anche Bonaventura, in scadenza di contratto con il Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO agente Callejon: "De Laurentiis vuole il rinnovo, gli siamo grati"

Calciomercato Napoli, De Laurentiis guarda in casa Real Madrid