ROMA MONCHI SIVIGLIA / Intervenuto all'Università di Siviglia in occasione di un convegno, Monchi è tornato sulla sua esperienza da dirigente della Roma. Il direttore sportivo, ora tornato al Siviglia, non ha un gran ricordo dei giallorossi: "Mi hanno lasciato solo per mesi. Quando ho accettato la proposta, ho anche accettato di cambiare habitat lasciando la famiglia qui. Ma ci ho messo quattro mesi solo per capire dove fossi capitato. Tutti dicevano: 'Monchi è bravissimo, in fondo ha solo cambiato ufficio'.

In realtà per quattro mesi nessuno si è preoccupato di aiutarmi come persona. E non è stato affatto facile". La Roma ritroverà proprio il Siviglia di Monchi negli ottavi di finale diin programma a partire da giovedì prossimo.

