SERIE A EMERGENZA CORONAVIRUS GRAVINA / La Serie A cerca di tornare alla normalità con sei match della 26a giornata che saranno recuperati tra domani e lunedì.

L'emergenza Coronavirus però rimane e in attesa di capire quali saranno i provvedimenti per le zone più a rischio, in queste ore si sta parlando molto anche della possibilità che il campionato si blocchi nel caso in cui uno o più calciatori ed addetti ai lavori possano contrarre il Covid-19. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Di questo ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina ai microfoni della 'Rai': "Dobbiamo essere realisti. In caso di Coronavirus per un calciatore di Serie A, adotteremo tutti i provvedimenti necessari per garantire prima la tutela degli atleti e poi capire cosa si può fare e che impatto avrebbe sull'attività sportiva. Non possiamo escludere sospensione del campionato - spiega Gravina -. Non possiamo escludere nulla, ma nemmeno azzardare ipotesi che non riusciamo ancora a prevedere".