CALCIOMERCATO NAPOLI ATLETICO MADRID MILIK LOZANO SIMEONE / Il Napoli è in piena corsa per un posto in Europa. Solo poche settimane fa sembrava impensabile che gli azzurri tornassero a essere competitivi, invece il lavoro di Gattuso ha permesso la risalita dopo aver trovato una continuità importante. Tutto questo grazie ad alcuni uomini chiave come Di Lorenzo, Zielinski, Demme ma anche Mertens e Milik. L'attaccante polacco ha una media gol da fare invidia ai miglior bomber d'Europa, ma il club partenopeo aleggia sempre il nodo legato ai rinnovi.

Oltre a Mertens,, anche lo stesso centravanti ex Ajax ha il contratto in scadenza 2021 e rappresenta un problema importante da risolvere

La richiesta di Milik sarebbe addirittura di 5 milioni a stagione contro i 2,5 attuali, oltre a una clausola rescissoria non oltre i 50 milioni. Condizioni respinte in blocco da De Laurentiis, che ora deve guardarsi anche dagli attacchi dell'Atletico Madrid. Come riporta 'El Gol Digital', infatti, Simeone starebbe guardando in maniera molto attenta al classe '95 e una situazione potenzialmente favorevole. Con l'addio scritto di Diego Costa, Milik sarebbe il giocatore ideale per Simeone, considerando anche la sua volontà di andare via da Napoli per provare una nuova esperienza, anche per motivi tattici. Non solo, perché il 'Cholo' avrebbe messo nel mirino anche Hirving Lozano, talento messicano, fiore all'occhiello del calciomercato estivo del Napoli di cui però si sono praticamente perse le tracce. Per fare spazio all'ex PSV, però, dovrebbero partire Vitolo e Lemar, per i quali comunque l'Atletico Madrid non dovrebbe avere problemi a trovare estimatori.