Luciano Spalletti guarda in casa Napoli per rinforzare la rosa della sua Juventus in vista della prossima stagione. L’allenatore bianconero ha messo nel mirino un calciatore che ha avuto a disposizione durante la sua esperienza alla guida degli azzurri.

Nome nuovo per la Juventus in ottica calciomercato con i bianconeri che starebbero pensando all’acquisto di un calciatore del Napoli.

Juve, via Di Gregorio: c’è Meret

Spunta il nome di Alex Meret per la porta della Juventus. In casa bianconera non sono soddisfatti pienamente del rendimento di Michele Di Gregorio che potrebbe salutare al termine del campionato in corso. Anche contro l’Inter, il portiere della Juventus si è reso protagonista di un errore che ha spalancato il vantaggio ai padroni di casa.

Il contratto in scadenza nel giugno del 2027 rende più semplice l’affare per i bianconeri che potrebbero assicurarsi il classe 1997 ad una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

In casa Napoli, è sempre vivo il dualismo tra Milinkovic-Savic e Meret per il posto da titolare e, l’assenza dalle coppe da qui al termine della stagione, rischia di togliere ulteriore spazio ai due. Complice l’infortunio dell’italiano, a inizio stagione è stato spesso Milinkovic-Savic a difendere i pali della squadra di Antonio Conte e per lui potrebbe esserci la conferma da titolare in vista del 2026/2027.