ITALIA ZANIOLO EUROPEO ROMA / "Non è semplice, parliamo di un ragazzo giovane. Avrà altre occasioni davanti per mostrare il proprio talento, l'importante è che lui stia bene". Oggi Roberto Mancini ha parlato così di Nicolò Zaniolo a 100 giorni dall'inizio di Euro 2020. Il commissario tecnico azzurro ha di fatto lasciato intendere che ci sono poche chance di vedere il talento della Roma all'Europeo, e come riportato dal 'Corriere dello Sport' la decisione sulla sua convocazione è stata già presa.

Roma, niente Europeo per Zaniolo | Tornerà a luglio

Il classe 1999 non sarà convocato dal ct Mancini e proseguirà con calma il suo recupero dal grave infortunio al ginocchio. La decisione è stata presa dal giocatore in comune accordo con la Roma e lo staff medico dell'Italia. Il club giallorosso vuole infatti evitare ricadute e punta ad averlo a completa disposizione per il ritiro estivo di luglio. La prossima settimana Zaniolo si sottoporrà a un nuovo controllo a Villa Stuart, con il ginocchio che sta comunque rispondendo nel migliore dei modi alla riabilitazione.

