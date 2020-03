Coronavirus, il Brescia diffida la Serie A: "Pronte azioni risarcitorie"

SERIE A RINVII BRESCIA / Continuano le polemiche per i rinvii dei match di Serie A dovuti all'emergenza coronavirus. In questa giornata il Brescia avrebbe dovuto affrontare il Sassuolo, a porte chiuse, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, match spostato però al prossimo 13 maggio. Una scelta che non è andata giù alla società di Massimo Cellino, che ha inviato una lettera di diffida alla Lega Serie A, riportata dall'edizione online de 'La Gazzetta dello Sport'.

Coronavirus, il Brescia chiede nuove date per i rinvii

Il club lombardo si riserva "ogni più opportuna azione risarcitoria nei confronti dei soggetti, individuali e collettivi autori della scelte con la presente censurate" e chiede di fissare i recuperi in date più vicine.

Nella lettera, si legge inoltre: "È con vivo disappunto - si legge nella lettera indirizzata dal Brescia al presidente Dal Pino e all'ad De Siervo - che la scrivente società prende atto della decisione di rinviare al 13 maggio prossimo cinque gare della 7a giornata di ritorno. La stessa, assunta senza alcuna preventiva consultazione con le associate, si rivela illegittima, contraria alla logica ed al buon senso, oltre che assunta con modi e termini inaccettabili...".

