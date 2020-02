Calciomercato Juventus, UFFICIALE: ha rinnovato

CALCIOMERCATO JUVENTUS MURATORE - Il matrimonio tra la Juventus ed il 21enne centrocampista piemontese Simone Muratore andrà avanti per almeno altre due stagioni.

Il club bianconero ha infatti ufficializzato l'accordo per il rinnovo del contratto del capitano della formazione Under 23 diche quest'annoha prima aggregato alla prima squadra nella tournée estiva e poi ha fatto esordire incontro il Bayer Leverkusen ed ha portato due volte in panchina in Serie A nelle sfide contro la. In scadenza a giugno, Muratore ha siglato un contratto di altre due stagioni, legandosi alla 'Vecchia Signora' fino al 2022.

