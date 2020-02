Juventus, dalla Spagna: Ronaldo 'parla' con un altro club. E intanto Georgina...

JUVENTUS CRISTIANO RONALDO GEORGINA PSG/ La stagione di Cristiano Ronaldo, dopo un inizio decisamente faticoso, è decollata. Il campione ex Real Madrid ha infatti segnato per undici gare di fila in Serie A e, se dovesse centrare il bersaglio anche contro l'Inter, potrebbe battere il record di Quagliarella e Batistuta.

Stando però a quanto riportato da 'Diario Gol', il fenomeno lusitano avrebbe avuto dei contatti con il PSG di, da anni sulle tracce del numero 7 della Vecchia Signora. Per le ultime notizie---> clicca qui!

Non si tratterebbe di un'offerta ufficiale e Ronaldo non avrebbe dato l'ok, ma i discorsi intavolati con i parigini potrebbero far preoccupare e non poco in casa bianconera. Inoltre, attenzione al ruolo di Georgina Rodriguez, compagna dell'ex giocatore del Manchester United. La giovane showgirl infatti non disdegnerebbe infatti un approdo a Parigi, capitale della moda e dello stile.