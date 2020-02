CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG REAL MADRID / Per Pierre-Emerick Aubameyang il soggiorno all'Arsenal sembra essere arrivato al capolinea: l'attaccante gabonese vuole una nuova avventura lontano dall'Emirates Stadium e, considerato il contratto in scadenza nel 2021, i 'Gunners' lo accontenteranno.

Tra le pretendenti c'è anche l'Inter che ha individuato nell'exil profilo giusto per un'eventuale sostituzione di, conteso dalle grandi d'Europa,su tutte. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Per Aubameyang però la soluzione migliore sarebbe quella che porta al Real Madrid: come riferisce 'donbalon.com', il calciatore si sarebbe offerto al presidente Florentino Perez, come peraltro sarebbe già accaduto in passato, ma senza successo. I blancos considerano i 70 milioni richiesti dall'Arsenal una cifra eccessiva per il 30enne e sono pronti a valutare altre candidature per l'attacco di Zidane, anche lui contrario all'acquisto del gabonese. Così su Aubameyang resta in prima fila l'Inter che è pronta a far partire l'assalto nel caso in cui l'attuale numero 10 nerazzurro dovesse essere ceduto. Per Martinez si è spesso parlato di rinnovo con ritocco alla clausola da 111 milioni ma Conte ha imposto lo stop alle contrattazioni fino al termine della stagione: se ne riparlerà dopo il 24 maggio.